Первый гол в матче «Ростов» - «Зенит» забили гости

Команды играют на поле стадиона «Ростов Арена» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 июля, первый гол в футбольном мачте «Ростов» - «Зенит» забили гости. На 43 минуте первого тайма отличился Матео Кассьерра. Сейчас спортивная баталия продолжается.

Напомним, команды встретились в рамках 2 тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучал в 20 часов по московскому времени.

Итоги футбольного противостояния пока неизвестны. Добавим, в настоящее время донской клуб занимает пятую строку турнирной таблицы, соперники находятся на второй.

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