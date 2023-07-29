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НовостиСпорт29 июля 2023 17:45

Первый гол в матче «Ростов» - «Зенит» забили гости

Футбольная баталия сейчас идет в донской столице
Ангелина СКИБА
Команды играют на поле стадиона «Ростов Арена»

Команды играют на поле стадиона «Ростов Арена»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 июля, первый гол в футбольном мачте «Ростов» - «Зенит» забили гости. На 43 минуте первого тайма отличился Матео Кассьерра. Сейчас спортивная баталия продолжается.

Напомним, команды встретились в рамках 2 тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучал в 20 часов по московскому времени.

Итоги футбольного противостояния пока неизвестны. Добавим, в настоящее время донской клуб занимает пятую строку турнирной таблицы, соперники находятся на второй.

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