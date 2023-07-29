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НовостиПроисшествия29 июля 2023 18:29

В Ростовской области на М-4 столкнулись DAF и «ГАЗ», есть пострадавший

Авария произошла под Новошахтинском
Ангелина СКИБА
Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП на М-4 «Дон» пострадал 52-летний пассажир автомобиля «ГАЗ». Об этом вечером 29 июля сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла под Новошахтинском еще в первой половине дня. По предварительным данным, 48-летний водитель фуры DAF, перестраиваясь с левой полосы в правую, не убедился в безопасности маневра и зацепил «ГАЗ».

- Пострадал пассажир «ГАЗа». Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - рассказали в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят автолюбителей быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД и постоянно держать под контролем скорость, а также дистанцию. Нельзя выполнять резкие маневры на дороге.

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