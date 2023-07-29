9-летний ребенок попал в больницу после аварии на трассе Ростов - Волгодонск

Водителя автомобиля Ford привлекли к ответственности. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области после аварии с участием двух иномарок в больницу попал 9-летний ребенок. Информация об этом поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

Известно, что машины столкнулись на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

Предварительно, 66-летний водитель автомобиля Ford Focus, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество Daewoo Nexia. В итоге транспортные средства не смогли разъехаться на дороге.

После проверки водителя автомобиля Ford привлекли к ответственности по административной статье «Невыполнение правил дорожного движения уступить дорогу» (ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ).

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