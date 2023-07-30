В Ростове около парковки столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла на улице Киргизской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростове на Киргизской водители двух иномарок не смогли разъехаться около парковки и попали в аварию. После этого автолюбителей увезли в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Все произошло 29 июля, примерно в 18:30.

Предварительно, 36-летняя владелица Mitsubishi Colt, выезжая со стоянки, не уступила дорогу Audi Q3 под управлением водителя 37 лет.

Судя по фото, обе машины получили механические повреждения. Например, у одной из легковушек на двери, около водительского сидения, осталась внушительная вмятина.

Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

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