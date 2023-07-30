В Ростовской области трое сирот в течение 5 лет не могли получить жилье

Молодые люди уже получили долгожданные квадратные метры. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области трем сиротам помогли получить жилье, которое не им выдавали около 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушение раскрыли после проверки. Тогда выяснилось, что трое молодых людей добиваются получения квартир еще с 2018 года, и на это никто не реагирует.

В итоге сотрудники надзорного ведомства обратились к местной администрации, направив властям представление. После этого проблема быстро решилась, и дети-сироты получили долгожданные квадратные метры.

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