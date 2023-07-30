Ясная и теплая погода ожидается в Ростове-на-Дону в понедельник

Завтра днем воздух должен прогреться до +32 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 31 июля, жителей Ростова-на-Дону ожидает ясная погода с небольшой облачностью. Об этом можно судить по информации Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в донской столице завтра должна установиться в районе +32 градусов, ночью будет примерно +20.

Ветер должен быть слабый, преимущественно северо-восточного направления. Давление составит 750 мм ртутного столба.

Добавим, такую же погоду обещают и в первый день августа. Днем столбики термометров будут на уровне +33-35, ночью ожидается +18-20. Ветер сохранится северо-восточный и восточный 3-8 м/с.

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