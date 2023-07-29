Резкое похолодание до +17 прогнозируют в Ростовской области

Синоптики обещают осадки в ночное время суток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, ночью 29 июля ожидается резкое понижение температуры воздуха. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице в темное время суток столбики термометров должны опуститься до +17-19 градусов. Местами по региону температурные значения могут быть еще ниже, в районе +15. Возможны осадки с грозами.

При этом днем воздух может прогреваться до +25-27 градусов, а по югу региона до +29. Ветер сегодня будет преимущественного юго-западный и западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, иногда с порывами до 20-25 м/с.

Добавим, примерно такую же погоду обещают и завтра, 30 июля. Ранее спасатели добавили, что из-за ветра и жары в отдельных территориях сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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