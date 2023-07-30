Стало известно, когда в Ростовской области ожидается жара до +38 градусов

Самым жарким днем в течение грядущей недели будет суббота Фото: Мария ЛЕНЦ

На следующей неделе, с 31 июля по 6 августа, местами в Ростовской области воздух будет прогреваться до +37-38 градусов. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Так, уже в понедельник, 31 числа, днем ожидается от +29 до +32 градусов в зависимости от территории. На пару градусов теплее будет 1 августа.

После этого, в среду и четверг, столбики термометров вернуться к значениям в +31-32 градуса из-за кратковременных осадков.

Самым жарким днем в течение грядущей недели будет суббота, именно тогда следует ожидать жару до +38.

Ветер при этом обещают слабый, в районе 3 м/c. По ночам температура воздуха будет в среднем колебаться от +18 до +20 градусов.

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