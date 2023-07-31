17 компаний из Ростовской области попали в реестр взяткодателей

Информацию реестра сделали доступной для широкого круга лиц Фото: Анатолий ЖДАНОВ

17 компаний из Ростовской области были включены Генпрокуратурой России в реестр взяткодателей - «Юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение», сообщает «Город N».

Известно, что в список попали в основном небольшие донские предприятия, связанные с сельхозпроизводством, транспортом, розничной и оптовой торговлей. Были зафиксированы различные нарушения - от незаконной передачи денег или ценных бумаг до обещаний оказать услуги имущественного характера.

Отмечается, что внесение в реестр не означает наличие уголовного дела в отношении организации, но утверждает двухлетний запрет на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Подобная мера применяется в дополнение к административному штрафу, который в некоторых случаях может составлять более 100 млн рублей. К слову, выплата таких сумм часто грозит юрлицам банкротством.

Информацию реестра, по закону, сделали доступной для широкого круга лиц. Компании включают в перечень после постановления суда и исключают из него по истечении 2 лет. По данным «Города N», на 27 июля в реестре находилось 670 российских компаний.

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