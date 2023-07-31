В Ростов из Мариуполя отправили первую партию металлургической продукции ДНР

В будущем ожидается увеличение объемов различных грузов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В порт Ростова-на-Дону из Мариуполя отправили первую партию железной арматуры и металлических профилей, произведенных в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает пресс-служба кабмина.

Отметим, до этого подобных грузов не отправляли. Завозили только стройматериалы в порт Мариуполя из других регионов России.

- Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова 1,9 тысячи тонн стройматериалов, обратно ушло с металлургической продукцией из Макеевки, Енакиево и Алчевска. Это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны, - прокомментировал Марат Хуснуллин.

Оператором поставок через морской порт Мариуполя выступило ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России. В будущем ожидается увеличение объемов различных грузов.

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