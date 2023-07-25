В порту Ростова на теплоходе из Сирии нашли нелегальный груз

После проверки завели административные дела. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В Ростове-на-Дону в отношении капитана теплохода, прибывшего из сирийского Тартуса, завели административное дело. Поводом к этому стали незадекларированные запчасти, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

По данным ведомства, в санитарной каюте во время проверки нашли 64 вкладыша для подшипников, используемых при ремонте судов. Этот груз 37-летний капитан судна не внес в декларацию, якобы «из-за сбоя в работе судового компьютера».

- В отношении перевозчика и капитана судна возбуждено два административных дела по статье «Недекларирование по установленной форме» (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ). Это нарушение предполагает штраф или конфискацию товара, - прокомментировал и.о. начальника таможенного поста Ростов-на-Дону Олег Бессараб.

Напомним, ранее в трюме одного из сухогрузов, следующих в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки.

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