В Ростовской области в 2023 году собрали рекордный урожай гороха

На Дону побили показатель по сбору гороха за 2017 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области собрали рекордный урожай гороха. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По словам эксперта, в донском регионе на сегодня убрано 363 тысячи тонн гороха, аграриям осталось пройти еще около 30 тысяч га. До этого наиболее высокий показатель был зафиксирован в 2017 году, тогда он составил 347 тысяч тонн.

Ростовская область вошла в тройку субъектов страны, где в этом году ожидается рекордное количество гороха.

- В Краснодарском крае и на Дону рекорды уже поставлены, Ставропольский край близок к этому. Указанные регионы традиционно ориентированы на экспорт гороха, - прокомментировал Дмитрий Рылько.

По данным ИКАР, доля трех регионов по сбору гороха по стране в прошлом году составила 25 %. В этом году показатель может увеличиться.

- Они расширили посевы культуры, к тому же стояла «гороховая погода», - добавил эксперт.

К слову, к середине июля 2023 года урожай зерновых на Дону составил 3,3 млн тонн. К этому моменту с полей увезли 2,8 млн тонн озимой пшеницы, 96 тысяч тонн ярового ячменя и более 227,5 тысячи тонн зернобобовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди повлияли на урожай арбузов в Ростовской области, ягода подоспеет к августу

Пока что на прилавках можно увидеть ранние плоды, которые собрали с полей (подробности)