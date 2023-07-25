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НовостиОбщество25 июля 2023 8:04

В Ростовской области в 2023 году собрали рекордный урожай гороха

Аграриям осталось убрать еще около 30 тысяч га
Ангелина СКИБА
На Дону побили показатель по сбору гороха за 2017 год

На Дону побили показатель по сбору гороха за 2017 год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области собрали рекордный урожай гороха. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По словам эксперта, в донском регионе на сегодня убрано 363 тысячи тонн гороха, аграриям осталось пройти еще около 30 тысяч га. До этого наиболее высокий показатель был зафиксирован в 2017 году, тогда он составил 347 тысяч тонн.

Ростовская область вошла в тройку субъектов страны, где в этом году ожидается рекордное количество гороха.

- В Краснодарском крае и на Дону рекорды уже поставлены, Ставропольский край близок к этому. Указанные регионы традиционно ориентированы на экспорт гороха, - прокомментировал Дмитрий Рылько.

По данным ИКАР, доля трех регионов по сбору гороха по стране в прошлом году составила 25 %. В этом году показатель может увеличиться.

- Они расширили посевы культуры, к тому же стояла «гороховая погода», - добавил эксперт.

К слову, к середине июля 2023 года урожай зерновых на Дону составил 3,3 млн тонн. К этому моменту с полей увезли 2,8 млн тонн озимой пшеницы, 96 тысяч тонн ярового ячменя и более 227,5 тысячи тонн зернобобовых.

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