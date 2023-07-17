В Ростовской области собрали более трех миллионов тонн зерна

Хозяйствами региона обмолочено почти 25% от общих уборочных площадей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

На Дону за время хлебоуборочной кампании собрали три миллиона 300 тысяч тонн зерновых культур. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

На сегодняшний день уже убрано 2,8 млн тонн озимой пшеницы, более 147,5 тысячи тонн озимого, 96 тысяч тонн ярового ячменя и более 227,5 тысячи тонн зернобобовых.

Самым урожайным районом стал Куйбышевский. За ним идет Мясниковский, Матвеево-Курганский и Песчанокопский районы.

– Хозяйствами региона обмолочено 806 тысяч гектаров, или почти 25% от общих уборочных площадей. Средняя урожайность сейчас составляет 41 центнер с гектара. Дальнейший ход уборки будет зависеть от погодных условий, для селян основная задача сейчас - в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай и не допускать сельскохозяйственные палы, – подчеркнул первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

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