В Волгодонске взрывом повредило пять гаражей, два полностью разрушены

На месте происшествия задействовали 8 человек и 2 единицы техники. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сегодня, 31 июля, в Волгодонске, на территории гаражного кооператива, взорвался газовый баллон. В итоге оказались разрушены несколько объектов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Вызов поступил в 9:35 на проспект Мира, 15. Предварительно, взорвался газовый баллон. Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью. По предварительной информации, пострадавших нет, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Сейчас на месте происшествия от МЧС работают 8 человек, задействовано 2 единицы техники. Также работают спецслужбы.

Ситуацию уже прокомментировал и глава администрации Волгодонска Сергей Макаров. Чиновник подчеркнул, что основная версия произошедшего связана именно с газовым баллоном, «никаких взрывных устройств не было».

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