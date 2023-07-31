Появились фотографии и видео с места взрыва в гаражном кооперативе Волгодонска

От ударной волны конструкции построек разрушились. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростовской области пресс-служба управления МЧС опубликовала фотографии и видео с места взрыва бытового газа в гаражном кооперативе Волгодонска. Это ЧП произошло утром 31 июля.

Судя по снимкам, от ударной волны конструкции построек разрушились. Видны серьезные повреждения.

По данным МЧС, пострадали пять гаражей, из них два полностью разрушены. Предварительно, пострадавших нет.

Основная версия случившегося - взрыв бытового газа. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Ранее ситуацию прокомментировал глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.

- Сегодня в 9:07 в гаражном кооперативе по Мира, 15 произошел взрыв. Основная версия - взрыв бытового газа, никаких других устройств нет. Прошу всех сохранять спокойствие. Сейчас работает оперативно-следственная группа, задействованы сотрудники МЧС. Вызвана необходимая техника для разбора завалов, - рассказал Сергей Макаров.

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