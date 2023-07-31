108 жителей Таганрога подали заявки на выплаты после попадания украинской ракеты

Выплаты направят на первоочередные нужды, в связи с утратой имущества и за вред здоровью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге 108 пострадавших при взрыве ракеты ожидают выплат. Деньги уже начали перечислять, сообщил 31 июля глава администрации города Андрей Фатеев.

Сити-менеджер рассказал, что на 108 человек поступила 51 заявка. Люди попросили единовременную поддержку на первоочередные нужды, а также в связи с утратой имущества. По этим случаям деньги перечисляют из местного бюджета.

Кроме указанных заявителей, еще 22 таганрожца направили заявления на возмещение вреда здоровью. По этому вопросу мэрия Таганрога обратится к губернатору Василию Голубеву.

Напомним, 28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета. Ее части упали в центр города и повредили несколько построек. Медицинская помощь потребовалась 22 жителям города, в больнице сейчас остаются 9 человек.

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