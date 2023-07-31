Начались выплаты, на завалах работают 30 спецмашин: что происходит в Таганроге 31 июля после взрыва ракеты

Вчера на месте происшествия работали восемь единиц техники. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В Таганроге, на месте падения обломков украинской ракеты, для разбора завалов задействовали уже более 30 спецмашин, вчера работали 8. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- Проведено обследование поврежденных объектов, включая многоквартирные дома и объекты бизнеса. Завтра, 1 августа, специалисты начнут замену окон и дверей в наиболее пострадавшем доме, - рассказал Андрей Фатеев.

ПОЛОЖЕНЫ ЛИ ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ

По состоянию на утро 31 июля, увеличилось количество поступивших обращений за денежными выплатами.

- Принято 51 заявление на 108 граждан о единовременной выплате на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Сегодня начинаем производить первые выплаты из местного бюджета. Имеется 22 заявления на возмещение вреда здоровью. Обратимся к губернатору с просьбой выделить эти средства на выплату пострадавшим, - прокомментировал Андрей Фатеев.

Сейчас обращения от таганрожцев продолжают принимать по телефону горячей линии: 8 (8634) 43-12-09.

ДЕВЯТЬ ПОСТРАДАВШИХ ЕЩЕ НАХОДЯТСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Всего медицинская помощь потребовалась 22 жителям Таганрога, в том числе один ребенок получил ушиб при падении с велосипеда. В больнице к этому моменту остаются девять человек, им оказывают всю необходимую помощь.

ЛОКАЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ЧС

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек, в районе места происшествия местные власти ввели режим ЧС.

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