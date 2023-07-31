10 млн тонн зерновых собрали с 70 % полей в Ростовской области

Для тружеников села сейчас самая горячая пора
Фото: Виталий ТИМКИВ
Аграрии Ростовской области собрали уже более 10 млн тонн зерновых и прошли почти 70 % уборочных площадей. Об этом 31 июля в Telegram рассказал губернатор Василий Голубев.
- Средняя урожайность по региону - 42,7 ц/га. Это больше, чем в прошлом урожайном году, тогда на ту же дату показатель составлял 41,3 ц/га. Для тружеников села сейчас самая горячая пора, - отметил Василий Голубев.
Глава региона пожелал селянам удачи и хорошей погоды.
Напомним, в 2023 году полевые работы начали немного позже обычного. Всего на Дону планируют собирать свыше 3,46 млн га зерновых и зернобобовых.
На полях задействовали около 12,5 тысячи комбайнов, 12 тысяч грузовых машин и 28 тысяч тракторов.
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