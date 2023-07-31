Водитель иномарки пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

На происшествия приезжали автоинспекторы и спасатели. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
На трассе в Ростовской области в лобовом ДТП пострадал 50-летний водитель иномарки, мужчина попал в больницу. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
Авария произошла рано утром 31 июля на автодороге станица Егорлыкская - хутор Кавалерский.
Предварительно, дорожное происшествие спровоцировал 34-летний владелец Kia Rio. Он, по неизвестным причинам, выехал на встречку и не смог уйти от столкновения с Renault Logan.
Судя по фото, одна из машин перевернулась на бок, вторая - отлетела в подсолнухи. На место происшествия приезжали не только автоинспекторы, но и сотрудники экстренной службы.
Сейчас причины случившегося выясняют сотрудники полиции.
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