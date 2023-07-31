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НовостиПроисшествия31 июля 2023 15:00

За июль 12 человек погибли в авариях во время непогоды в Ростовской области

Донских водителей просят быть осторожными на мокрой дороге
Ангелина СКИБА
Во время стихии лучше не выезжать на дальние расстояния

Во время стихии лучше не выезжать на дальние расстояния

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в течение июля из-за превышения скорости в непогоду произошло семь ДТП с 12 погибшими человек. Эти данные предоставили в донском управлении Госавтоинспекции.

- Предварительно, неправильный скоростной режим во время стихии привел к семи смертельным авариям. Всем водителям нужно быть предельно осторожными за рулем, особенно на мокрой дороге во время дождя, - напомнили в ведомстве.

Во время стихии лучше не выезжать на дальние расстояния. Если же стихия застала вас в пути, нужно постоянно контролировать скорость и дистанцию. При ухудшении видимости следует включить фары и избегать резких маневров.

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