За июль 12 человек погибли в авариях во время непогоды в Ростовской области

Во время стихии лучше не выезжать на дальние расстояния Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в течение июля из-за превышения скорости в непогоду произошло семь ДТП с 12 погибшими человек. Эти данные предоставили в донском управлении Госавтоинспекции.

- Предварительно, неправильный скоростной режим во время стихии привел к семи смертельным авариям. Всем водителям нужно быть предельно осторожными за рулем, особенно на мокрой дороге во время дождя, - напомнили в ведомстве.

Во время стихии лучше не выезжать на дальние расстояния. Если же стихия застала вас в пути, нужно постоянно контролировать скорость и дистанцию. При ухудшении видимости следует включить фары и избегать резких маневров.

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