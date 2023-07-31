В Красносулинском районе закончили капремонт школы

За время ремонтных работ подрядчики выполнили ремонт кровли здания, фасада, а также заменили окна и двери. Фото: правительство Ростовской области

В Красносулинском районе завершился капитальный ремонт школы. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Работы проходили в поселке Пригородном.

За время ремонтных работ подрядчики выполнили ремонт кровли здания, фасада, а также заменили окна и двери. Кроме того, специалисты провели работы на сетях водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения и устройству систем видеонаблюдения. Также подрядчики полностью благоустроили школьную территорию.

- Школа в сельской местности, особенно такая комфортная и учитывающая интересы всех групп населения, должна быть центром притяжения всего поселка. Почему бы и взрослым не заниматься здесь спортом? Этот процесс можно организовать, – подчеркнул депутат Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев.

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