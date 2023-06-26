«Конечно, нужен ремонт»: что стало с ростовским цирком после бойцов ЧВК «Вагнер»

Колонны и ворота цирка оказались повреждены после отъезда техники Фото: Лейла МИРИШОВА

Почти двое суток прошло с момента ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из донской столицы. На улицах Ростова – обычная обстановка: в центре – оживленно, как всегда по будням, в спальных районах темп более размеренный.

«ТАНК В ВОРОТАХ ЦИРКА СТАЛ МЕМОМ»

Дорожники уже приступили к ремонту дорожного полотна. Как сообщили в администрации донской столицы, тяжелая военная техника повредила 10 тысяч квадратных метров асфальта.

Больше всего, ожидаемо, пострадал проспект Буденновский. Именно здесь, у здания штаба ЮВО и цирка, разместились незваные «гости» в камуфляже.

Но досталось не только асфальту, но и цирку. Именно в его воротах застрял танк. При въезде боевая машина разрушила колонны, обрамлявшие въезд во двор.

И если главной локацией для съемок был бронзовый памятник Олегу Попову, то в субботу у танка, застрявшего в цирке, не сфотографировался только ленивый.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» экс-директор цирка, председатель НКО «Центр поддержки культуры и искусства» Дмитрий Резниченко, его телефон буквально «разрывался» все выходные.

- Многие присылали мне фотографии. Танк в воротах цирка стал уже мемом, - говорит он.

Теперь в цирке предстоит провести ремонтные работы Фото: Лейла МИРИШОВА

«ПОВРЕЖДЕНЫ ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ»

По словам Дмитрия Резниченко, отремонтировать колонны, пострадавшие от военной машины, можно быстро.

- Конечно, нужен ремонт. Но не вижу в этом особой проблемы. В отличие от фасада здания, сами колонны не представляют никакой культурной ценности. Они выложены из кирпича, сверху нанесли белую штукатурку. По предварительной оценке, стоимость восстановительных работ обойдется примерно в сумму 150 тысяч рублей. Вернуть колоннам прежний вид для специалистов будет несложно. Просто необходимо доложить выпавшую кирпичную кладку и отштукатурить все.

Также он пояснил, что финансовая нагрузка вряд ли ляжет на бюджет города или области, так как цирк принадлежит «Росгорцирку».

А вот с бронзовым памятником Олега Попова дело обстоит иначе.

– Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что у основания памятника повреждены гранитные плиты. Там прямо трещины. Полгода назад их точно не было, - поясняет Дмитрий Резниченко.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Ростова сообщили, что дороги восстанавливает 11 бригад.

- Устранение дефектов ведется двумя способами. Крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки нового асфальтобетонного слоя. Дорожными службами уже отфрезеровано около четырех тысяч квадратных метров поврежденного полотна. Менее значительные повреждения от гусеничной техники убирают при помощи струйно-инъекционного способа. Работы производятся в зависимости от погодных условий, - сказали в пресс-службе мэрии.

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