В Ростове врачи нашли у пациента опасное заболевание

Недуг медики выявили на ранней стадии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону врачи нашли у пациента опасное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 44-летний мужчина пришел в городскую больницу №7 вместе со своей женой. Ей нужно было пройти диспансеризацию. Терапевт обратила внимание на подозрительную отдышку у супруга пациентки. Она предложила ростовчанину пройти осмотр, хотя жалоб у него не было. После обследования выяснилось, что у него мерцательная аритмия на ранней стадии. Врач назначил лечение и поставил пациента на учет к кардиологу.

Врачи горбольницы отметили, что мужчину удалось спасти благодаря вовремя поставленному диагнозу. Специалисты добавили, что каждому ростовчанину необходимо проходить диспансеризацию вовремя.

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(Подробности)