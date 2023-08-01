Сотрудник ДПС помог водителю машины, сломавшейся на трассе в Ростовской области

Помог водителю капитан полиции Александр Небоженко. Фото: управление Госавтоинспекции России по РО

В Ростовской области сотрудник ДПС помог водителю, который не мог ехать по М-4 «Дон» из-за отключившейся приборной панели. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, машину на обочине заметил командир 1 взвода 1 роты Донского отдельного батальона ДПС, капитан полиции Александр Небоженко.

Мужчина патрулировал территорию и решил узнать, что произошло. Когда он подъехал, расстроенный владелец авто пожаловался, что у него постоянно отключилась приборная панель и не постоянно отключаются фары. Ехать с такими неполадками было тяжело.

Правоохранитель не оставил мужчину и сопроводил его до ближайшего поста дорожно-постовой службы, там уставший автолюбитель смог отдохнуть. На следующее утро он обратился в автосервис.

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