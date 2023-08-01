Ребенок стал получать лекарства в Ростовской области после вмешательства прокуратуры

Мальчик долго не получал лекарство. Сейчас все в порядке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области пятилетний ребенок стал получать лекарства после того, как его мама обратилась в прокуратуру. Мальчик страдает орфанным заболеванием, и препараты ему жизненно необходимы. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

- Прокуратура Милютинского района по обращению матери ребенка-инвалида провела проверку соблюдения прав ее сына на лекарственное обеспечение. Установлено, что 5-летний мальчик страдает редким орфанным заболеванием. Врачебной комиссией ему рекомендован к использованию дорогостоящий лекарственный препарат, – прокомментировали сотрудники прокуратуры.

Однако этот препарат ему долго не предоставлялся. И прокуратура направила исковое заявление в суд. В нем она требовала от министерства здравоохранения региона предоставить лекарства.

Суд требования удовлетворил. Сейчас мальчик получает необходимые препараты.

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