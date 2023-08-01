В зону СВО из Ростовской области направили еще одну партию помощи

Бойцам передали дизель-генераторные установки, автомобили повышенной проходимости и оргтехника. Фото: правительство Ростовской области
Из Ростовской области в зону СВО направили еще одну партию помощи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Военнослужащим подразделений и частей, дислоцированных на территории донского региона, передали автомобили повышенной проходимости, оргтехнику и дизель-генераторные установки, которые смогут обеспечивать пункты управления батальона электроэнергией. В правительстве области уточнили, что все технические характеристики согласованы с Минобороны.
Отметим, что все необходимое оборудование закупается за счет областного бюджета.
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