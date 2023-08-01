В Ростове женщина хотела пройти курсы в области биржи, но лишилась всех сбережений

Женщина положила на счет больше 700 тысяч рублей, а затем взяла кредит на 300 тысяч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону местная жительница хотела пройти курсы в области биржи, но осталась без денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 57-летняя женщина искала в сети Интернет информацию о финансовых вкладах и бирже. Она наткнулась на приложение платных курсов по обучению в этой сфере. Женщина перевела порядка десяти тысяч рублей. После чего с ней связался якобы куратор обучения и предоставил ей доступ к онлайн-платформе, где ей открыли счет. Затем он убедил ее внести средства. Женщина положила на счет больше 700 тысяч рублей, а затем взяла кредит на 300 тысяч.

- Когда женщина решила вывести заработок, то потерпела неудачу, так как при любой попытке перевести деньги программа требовала только вновь пополнить биржевой счет. Тогда потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области обиженный парень опорочил бывшую девушку в соцсетях

Жительница Ростовской области подала на экс-ухажера заявление после того, как он рассказал о ней в соцсетях

(Подробности)