В Ростове женщина хотела пройти курсы в области биржи, но лишилась всех сбережений

Женщина положила на счет больше 700 тысяч рублей, а затем взяла кредит на 300 тысяч.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону местная жительница хотела пройти курсы в области биржи, но осталась без денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, 57-летняя женщина искала в сети Интернет информацию о финансовых вкладах и бирже. Она наткнулась на приложение платных курсов по обучению в этой сфере. Женщина перевела порядка десяти тысяч рублей. После чего с ней связался якобы куратор обучения и предоставил ей доступ к онлайн-платформе, где ей открыли счет. Затем он убедил ее внести средства. Женщина положила на счет больше 700 тысяч рублей, а затем взяла кредит на 300 тысяч.
- Когда женщина решила вывести заработок, то потерпела неудачу, так как при любой попытке перевести деньги программа требовала только вновь пополнить биржевой счет. Тогда потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе.
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