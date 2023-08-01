В Ростовской области обиженный парень опорочил бывшую девушку в соцсетях

Житель Ростовской области опорочил бывшую возлюбленную в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области яркий роман между 18-летним парнем и 17-летней девушкой закончился весьма печально. Вспыхнувшая страсть быстро сошла на нет и дончанка поставила точку в отношениях. Но молодой человек, судя по всему, не был готов к такому повороту событий. Он затаил обиду на экс-возлюбленную, а через какое-то время созрел и план мести.

Молодой человек, с которым девушка делилась всеми секретами, разместил в местном паблике самую пикантную информацию о даме сердца. Общие знакомые увидели публикацию в соцсети и сообщили о ней героине поста.

Девушка, задетая поступком бывшего кавалера, не стала спускать ситуацию на тормозах и отправилась писать заявление на мстителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в следкоме.

Во время расследования парень признал свою вину. Уголовное дело уже отправили в суд.

Если суд признает вину, то мстителю может грозить два года тюрьмы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» писала, что 41-летний мужчина приревновал супругу к коллеге и забил того палкой до смерти

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