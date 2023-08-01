В Ростовской области осудили женщину, которая незаконно получала пенсию

Суд приговорил ее к трем годам условного срока, с нее также взыскали больше 390 тысячи рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Верхнедонском районе осудили женщину, незаконно получавшую пенсию. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

По информации ведомства, 61-летняя женщина проживала в России и получала пенсию по старости. Когда она покинула РФ, то скрыла от Пенсионного фонда свой переезд в другую страну и продолжала получать выплаты. Так, ей удалось вывести больше 428 тысячи рублей. Позже ее задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере».

Суд приговорил ее к трем годам условного срока, с нее также взыскали больше 390 тысяч рублей.

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