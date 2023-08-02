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НовостиОбщество2 августа 2023 4:38

В Ростове-на-Дону 2 августа ожидается дождь и +27

Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду

Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове после жаркой погоды, в город придут дожди. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В среду, 2 августа, в городе целый день будет идти небольшой дождь. Утром и днем температура воздуха прогреется до +27 градусов. Вечером в донской столице станет еще прохладнее до +25 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут девяти метров в секунду.

Отметим, что 3 августа в городе погода будет аналогичной.

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