В Ростове-на-Дону 2 августа ожидается дождь и +27

Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове после жаркой погоды, в город придут дожди. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В среду, 2 августа, в городе целый день будет идти небольшой дождь. Утром и днем температура воздуха прогреется до +27 градусов. Вечером в донской столице станет еще прохладнее до +25 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут девяти метров в секунду.

Отметим, что 3 августа в городе погода будет аналогичной.

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