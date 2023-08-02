В Ростовской области на 6 лет колонии осудили подозреваемого в торговле детьми

Сейчас идет следствие в отношении еще двух подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на 6 лет колонии строгого режима осудили одного из задержанных по делу о похищении и торговле детьми. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба управления СК России по донскому региону.

Приговор мужчине вынесли по двум статьям: «Похищение группой лиц по предварительному сговору» и «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

- 29-летний житель Воронежской области признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело было выделено в отдельное производство, - прокомментировали в Следкоме.

Разбирательства в отношении остальных участников преступной группы продолжаются.

По данным следствия, в 2021 году осужденный и его двое подельников из Шахт начали торговлю детьми из семей, находившихся в трудном материальном положении.

Мужчины приходили к родителям и, указывая на их ситуацию, заставляли отдать малышей, якобы органам опеки. При этом законность своих действий преступники подкрепляли липовыми документами, которые требовали подписать.

Бандиты смогли забрать двух детей 7 лет и 10 месяцев, после чего продали их жителям Свердловской и Ульяновской областей. Малышей вернули к родным во время следствия.

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