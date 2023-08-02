В Ростовской области производство пищевых продуктов выросло на 6%

На Дону предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности наращивают объемы производства. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области производство пищевых продуктов увеличилось на 6%. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

За первое полугодие текущего года в донском регионе предприятия пищевой и перерабатывающий промышленности активно наращивают объемы производства. За это время предприятия регионального пищепрома отгрузили продукции на 143 млрд рублей. В правительстве также отметили, что область обеспечена достаточными запасами продуктов. По данным регионального минсельхозпрода, в два раза возросло производство сметаны, а творога – на 42%. Кроме того, производство минеральной воды выросло на 35,5%, сливочного масла – на 33%, а кисломолочных продуктов – на 28,6%.

Показатели по выпуску сыра выросли на 20%, а переработанного картофеля и консервированных овощей еще на 15-20% и на 12% хлебобулочных изделий длительного хранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии Ростовской области собрали с полей более миллиона тонн зерновых

Борьбу за урожай сейчас ведут все 43 района Дона

(Подробности)