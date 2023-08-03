Механизатору из Ростовской области орден Почета вручил президент Владимир Путин

Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля. Фото: сайт правительства Ростовской области

Механизатор Николай Алексеев из Ростовской области за достижения в профессии и мастерство был удостоен ордена Почета. Эту награду донскому специалисту в Екатерининском зале Кремля вручил президент России Владимир Путин.

Известно, что Николай Васильевич трудится в сфере сельского хозяйства уже более 40 лет. Он работает механизатором в Шолоховском районе Дона с 1999 года.

В 2020 году специалист намолотил 4,1 тысячи тонн зерновых, в 2021 году - 4,2 тысячи тонн, в 2022 году - 4,8 тысячи тонн, это на 4,2 % выше среднего показателя за трехлетку.

Именно Николаю Алексееву первому на предприятии доверяют освоение новой техники. Он также постоянно повышает свой профессиональный уровень и делится знаниями с молодыми коллегами.

Ранее механизатор уже был отмечен орденами Трудовой Славы II и III степеней, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и почетными грамотами федерального Минсельхоза.

Во время награждения в Кремле к собравшимся обратился глава государства.

- Ваши достижения - сила, гордость и честь России. Благодарю вас за труд, самоотверженность и верность Отечеству. Желаю новых успехов, - сказал Владимир Путин.

Добавим, губернатор Василий Голубев в Telegram сообщил, что по поручению президента высокие награды также передадут еще целому ряду донских аграриев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 млн тонн зерновых собрали с 70 % полей в Ростовской области

Средняя урожайность по донскому региону составила 42,7 ц/га (подробности)