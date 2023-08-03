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НовостиОбщество3 августа 2023 10:03

Мобилизованный казак из Новочеркасска погиб в зоне проведения СВО

Бойца не стало на 31 году жизни
Ангелина СКИБА
Простились с героем летом 2023 года

Простились с героем летом 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мобилизованный казак из Ростовской области погиб при выполнении служебного долга в зоне проведения специальной операции. Информацию об этом опубликовали на сайте Всевеликого войска Донского.

- В борьбе с нацизмом пал смертью храбрых казак СКО «Верхнее». Он воевал доблестно и умело, пользовался авторитетом у боевых товарищей, - говорится в сообщении.

Известно, что бойца не стало на 31 году жизни. Прощание с героем состоялось на территории воинской части.

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