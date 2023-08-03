На двух остановках в Ростове собираются оборудовать зарядки для электробусов

Сначала обновят действующие зарядные комплексы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону до 30 октября 2023 года должны обустроить две зарядные станции для электробусов. Заказчиком этих работ выступает «Ростовская транспортная компания» (МУП РТК).

Конкурсы на проведение работ были открыты на сайте госзакупок. Первую заправку собираются оборудовать на Менжинского за 4,7 млн рублей, вторую - на Малиновского за 10,3 млн рублей.

Исполнители этих тендеров сначала обновят действующие комплексы, чтобы они подходили для установки оборудования. После этого смонтируют быстрые «зарядки».

Напомним, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что до конца 2023 года за счет федерального, регионального и городского бюджетов для Ростова-на-Дону намерены закупить 42 автобуса, 20 электробусов и 6 зарядных станций на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Общий объем инвестиций в систему пассажирских перевозок в указанный период составит 3,5 млрд рублей.

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