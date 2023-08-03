Иностранца с оружием и патронами поймали инспекторы ДПС на въезде в Ростов

Нарушитель пытался сбежать, но его увезли в отдел полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ДПС из Ростова-на-Дону задержали на Аксайском проспекте иностранца с оружием и патронами. Об этом сегодня, 3 августа, рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в июле 2023 года. Ночью правоохранители остановили для проверки подозрительный «ВАЗ 2107». Водитель начал отвечать на вопросы, но при этом заметно нервничал.

Нужно было показать права. Мужчина вышел из машины и тут же бросился в бежать, но эта попытка оказалась тщетной - «спортсмена» быстро поймали и увезли в аксайский отдел полиции.

Позже выяснилось, что правоохрарителей испугался 31-летний иностранный гражданин, который ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Во время личного досмотра и исследования сумки задержанного нашли пистолет и патроны к нему, пригодные для стрельбы.

В итоге вооруженный водитель попал под следствие по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (ч.1 ст. 222 УК РФ). Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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