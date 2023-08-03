Губернатор вручил хлеборобам Ростовской области государственные награды

Глава области передал награды по поручению президента России Владимира Путина. Фото: сайт правительства РО

3 августа в Ростове-на-Дону губернатор Василий Голубев вручил ордена и медали более чем 50 работникам агропромышленного комплекса региона. Глава области передал награды по поручению президента России Владимира Путина, сообщает сайт донского правительства.

Специалистов отметили за высокие показатели и профессиональные достижения в сфере сельского хозяйства.

В частности, Ордена Дружбы был удостоен гендиректор ООО «Светлый» Александр Гончаров, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен тракторист Петр Чумычкин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил представитель трудовой династии Александр Копылов из Октябрьского района. Медаль «За труды по сельскому хозяйству» была вручена профессору ДонГАУ Владимиру Ольгаренко.

- От всей души благодарю за вашу работу, - обратился к аграриям губернатор Василий Голубев.

Добавим, летом 2023 года сотни работников донского АПК также уже получили госнаграды. До этого церемонии провели в Зимовниковском, Зерноградском и Белокалитвинском районах.

Сейчас хлеборобы продолжают уборочную страду, она уже перешла «экватор». Всего обмолочено свыше 70 % площадей, собрали более 11 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В лидерах по урожайности находятся Куйбышевский, Мясниковский, Неклиновский и Целинский районы.

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