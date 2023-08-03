Специалисты рассказали ростовчанам, как распознать измену женщины

Психолог объяснила мужской половине, как вычислить измену женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты рассказали, как мужчине распознать измену женщины. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на психолога Маргариту Алексееву.

По словам специалиста, женщина, которая изменяет супругу, становится намного эмоциональней. Например, может чаще и громче смеяться, активно на все реагировать и теряться во время беседы, витая в облаках.

- Бывает, что появляется чувство вины, ведь измена может разрушить семью, из-за чего женщина становится более заботливой, — отметила психолог.

Также меняется и внешность. Она старается подчеркнуть свою красоту макияжем или шикарным нарядом.

Еще один из признаков: состояние спокойного безразличия или даже тотального расслабления, - предупредила специалист.

Такая ситуация возникает, когда все зашло слишком далеко. А что делать дальше женщине непонятно. Тогда у нее в мыслях возникает только пустить все на самотек.

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