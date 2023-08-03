В донском регионе создали карту со всеми госучреждениями Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области появилась карта со всеми госучреждениями. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В областной геоинформационной системе есть данные об организациях и ведомствах, которые ведут прием граждан, проживающих на выбранной территории. Такая функция поможет сориентировать человека, если он столкнулся с проблемой. Обратиться для решения различных жизненных ситуаций можно с помощью инструмента «Зона ответственности» или в мобильном приложении (ГИС РО).

Так, на экране появится перечень организаций, которые смогут решить возникшую проблему.

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