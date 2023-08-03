Неудобно, когда лифт не работает. А когда за его ремонт дополнительно платить приходится, еще и неприятно. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Жители некоторых многоэтажек Левенцовки в Ростове озадачены сбором средств на ремонт лифтов. За восстановление работы лифтового оборудования на улице Еременко с собственников предложили собрать по 63 рубля за квадратный метр, сообщается в местном паблике. Люди не уверены, что так быть не должно. И, возможно, они правы.

О том, кто и за какие деньги должен чинить лифты в многоэтажках, спросили у директора Южного регионального центра поддержки ЖКХ Николая Шубина.

КОГДА УЖЕ ОПЛАЧЕНО

По словам специалиста, когда собственники платят управляющей организации за квартиру, то они в том числе оплачивают содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Есть минимальный перечень услуг и работ, которые совершаются за эту плату и не требуют дополнительных сборов с владельцев имущества. И ремонт лифтов входит в этот перечень (Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290).

Если же лифтовому оборудованию ремонт потребовался внезапно, то это считается внеплановым текущим ремонтом, поэтому лифт должны починить в течение суток с того момента, как поломку обнаружили.

- Ремонт делает управляющая организация, - добавляет собеседник. - Эта обязанность закреплена за ней в пункте 5.10.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

"ЯВЛЯЮТСЯ ТЕКУЩИМИ, НЕОТЛОЖНЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ"

- Текущий ремонт не может быть отнесен к работам и услугам, выполнение которых вызвано обстоятельствами, которые управляющая компания не могла предвидеть при обычной степени заботливости и осмотрительности, - уверяет Николай Владимирович. - Напротив, в силу положений жилищного законодательства эти работы должны выполняться управляющей организацией периодически, являются текущими, неотложными, обязательными и поэтому считаются предусмотренными в договоре.

Поэтому неважно, включены работы по текущему ремонту лифтов в договор управления многоквартирным домом или нет, они заведомо оплачиваются собственниками помещений в составе тарифа на содержание и ремонт общего имущества.

КОГДА ПЛАТИТЬ ВСЕ ЖЕ ПРИДЕТСЯ

При этом бывает и так, что суд принимает решение в пользу управляющей компании. И тогда она может компенсировать дополнительные расходы на ремонт лифта.

- Но случается это тогда, когда расходы на восстановление оборудования оказались больше размера поступлений за содержание, - продолжает специалист. - Кроме того, компенсация возможна только за неотложный ремонт, к которому привели непредвиденные обстоятельства. По общему же правилу дополнительные расходы являются предпринимательским риском управляющей компании.

При этом нужно понимать, что лифту может потребоваться и капитальный ремонт. И это уже совсем другая история. Такие работы за счет платы за содержание уже не выполняются. Здесь потребуются другие источники финансирования.

- Это могут быть и сборы с жильцов. Правда, здесь необходимо учитывать, что любой сбор дополнительных средств с владельцев квартир возможен только том случае, если соответствующее решение было принято на общем собрании собственников, - заключил Николай Шубин.

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