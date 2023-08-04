Жителей Ростовской области предупредили о жаре в +42 градуса на выходных

Местами на Дону ожидается экстремальная жара Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных, 5 и 6 августа, местами в Ростовской области ожидается до +42 градусов. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

В течение двух дней обещают переменную облачность без существенных осадков. Днем воздух должен прогреться до +34-39 градусов, а во второй половине дня до +40-42. Ночью в среднем будет +20-25, на севере региона +17.

Ветер будет меняться с северного и северо-восточного на восточный и юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с, временами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Напомним, из-за сильной жары в разных территориях Дона возможны возгорания, в том числе ландшафтные. В регионе нельзя палить костры на природы и выжигать сухую траву.

Также при высокой температуре воздуха нужно следить за своим здоровьем. Следует носить головные уборы и пить как можно больше воды, лучше не стоять долго под прямыми лучами солнца.

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