В Ростове до середины декабря частично ограничат проезд по улице Зорге

Дорожные ограничения начнут действовать с 21 августа
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону до середины декабря частично ограничат проезд по участку улицы Зорге. Информацию об этом в социальных сетях распространили городские власти.
- Ограничения введут в районе Зорге, 56/1, с 21 августа по 15 декабря 2023 года, - говорится в сообщении.
Дорожные неудобства будут связаны с ремонтом канализационной сети.
Напомним, ранее ростовчан предупредили об ограничениях на улице Смены от здания № 30 до улицы Раздорской. С 21 августа до 15 декабря 2023 года там также будут вести капремонт коммуникаций.
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