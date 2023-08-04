В Ростове до середины декабря частично ограничат проезд по улице Зорге

Дорожные ограничения начнут действовать с 21 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону до середины декабря частично ограничат проезд по участку улицы Зорге. Информацию об этом в социальных сетях распространили городские власти.

- Ограничения введут в районе Зорге, 56/1, с 21 августа по 15 декабря 2023 года, - говорится в сообщении.

Дорожные неудобства будут связаны с ремонтом канализационной сети.

Напомним, ранее ростовчан предупредили об ограничениях на улице Смены от здания № 30 до улицы Раздорской. С 21 августа до 15 декабря 2023 года там также будут вести капремонт коммуникаций.

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