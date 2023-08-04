Производство вин в Ростовской области планируют увеличить вдвое в 2023 году

К 2030 году площади насаждений сладкой ягоды должны составить уже около 3 тысяч га Фото: Влад Комяков

В Ростовской области планируют увеличить производство вин. Эту информацию подтверждают донские власти.

Отметим, уже в первом полугодии 2023 года объем выработки виноматериалов возрос на 27 % и достиг 518,6 тысячи декалитров (дал). Повышения показателей добились на одном из заводов региона и в крестьянско-фермерских хозяйствах.

К 2030 году площади насаждений сладкой ягоды должны составить уже около 3 тысяч га. Также, по плану, вдвое увеличится производство винодельческой продукции.

Напомним, сейчас в Ростовской области имеется 1,6 тысячи га виноградников. На развитие сферы в федеральном и областном бюджетах заложили более 61 млн рублей.

Добавим, по итогам 2022 года валовой сбор винограда на Дону оказался на уровне в 10 тысяч тонн, что в два раза выше показателей за 2021 года. Уборка урожая-2023 стартует в августе.

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