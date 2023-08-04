В Ростовской области продлили режим ограничения на пребывание граждан в лесах

Специалисты усилили мониторинг и ввели дежурства в местах возможных возгораний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области до 21 августа 2023 года продлили ограничения на пребывание граждан в лесах. Это связано с жарой и пожароопасной ситуацией, сообщают в Минприроды региона.

Сейчас никому, кроме пожарных и патрульных, нельзя заезжать на территорию рощ и лесных участков.

- Усилен мониторинг, организована работа диспетчерских пунктов. Ввели дежурства в местах возможных возгораний, - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин.

Если жара сохранится, ограничительный режим могут снова продлить.

Жителям Дона напоминают: в 90 % случаев виновником ландшафтных и лесных пожаров становится именно человек. На природе не следует забывать, что даже от одной искры или брошенного окурка может разгореться внушительный пожар.

На Дону до осени нельзя выжигать сухую траву и палить мусор.

Если вы вдруг заметите возгорание в районе рощ и посадок, нужно сразу же звонить в лесную охрану.

АЛЛО!

Телефон горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00;

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