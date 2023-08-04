В Ростове до 2035 года планируют выполнить качественное озеленение

В город намерены каждый год завозить свыше 50 тысяч деревьев Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К 2035 году Ростов-на-Дону планируют сделать зеленым городом за счет высадки новых деревьев, кустарников и цветов. Об этом на заседании комиссии городской думы по экономике рассказал первый заместитель сити-менеджера Юрий Овчинников.

Планы по будущему озеленению зафиксировали в Стратегии социально-экономического развития региона, которую еще будут обсуждать депутаты.

По словам Юрия Овчинникова, власти намерены каждый год завозить свыше 50 тысяч деревьев, а площадь, отведенная под цветы, составит около 326 тысяч кв. метров.

Требования к высадке зеленых насаждений уже сейчас довольно жесткие, отметил чиновник.

- Мы сажаем меньше, но качественнее. Кроме того, во всех контрактах прописали трехлетние уходные работы, - прокомментировал Юрий Овчинников.

Добавим, только в 2023 году в городе должны укоренить около 100 тысяч деревьев, часть из которых будут компенсационными высадками.

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