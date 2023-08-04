В Шахтах водитель самосвала насмерть сбил 17-летнего юношу

В Шахтах водитель грузового самосвала насмерть сбил 17-летнего юношу. Молодой человек умер на месте происшествия. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Подросток 2006 года рождения скончался до приезда скорой помощи, - прокомментировали в ведомстве.

Трагедия произошла на улице Красенской около 14:30. За рулем большегруза Scania (Скания) находился 44-летний мужчина. Он сбил пешехода на нерегулируемой «зебре».

Кто спровоцировал ситуацию, пока неизвестно. Сотрудники полиции сейчас выясняют детали случившегося.

Донских автолюбителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения. Около переходов и остановок общественного транспорта всегда нужно снижать скорость.

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