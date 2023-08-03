В Ростове 16-летний водитель устроил ДТП с погибшим и пострадавшими

Разбирательства в суде будут вести по уголовной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону после смертельного ДТП перед судом ответит 16-летний юноша. Именно он, по данным следствия, находился за рулем. Информацию о движении дела предоставили в управлении Следкома России по региону.

- Собрано достаточно доказательств, теперь материалы с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд, - прокомментировали в СК.

Известно, что молодой человек ранее полностью признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде. Разбирательства будут вести по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Напомним, подозреваемый попал в аварию в феврале 2023 года. Это произошло ночью на улице Каскадной в Ростове-на-Дону. Ford Focus с пятью пассажирами - одной девочкой и четырьмя юношами - съехал с дороги и врезался в дерево.

После столкновения на месте погиб один из ребят, остальные были госпитализированы, двое из них получили тяжкий вред здоровью.

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