В Таганроге строительный кран сбил насмерть 48-летнюю женщину

Женщина скончалась от травм в машине скорой помощи
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Таганроге 48-летняя женщина умерла в машине скорой помощи после того, как на нее наехал строительный кран. Эта информация 4 августа поступила от отдела пропаганды УГИБДД.
По данным ведомства, все произошло около 9 утра на нерегулируемом переходе, который находится на улице Александровской. Известно, что за рулем спецтехники был 59-летний водитель.
Сотрудники полиции сейчас выясняют причины и детали случившегося.
Напомним, сегодня же в Ростове-на-Дону под колесами самосвала погиб 17-летний юноша. Этот случай также произошел на «зебре».
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