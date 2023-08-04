В Таганроге строительный кран сбил насмерть 48-летнюю женщину

Женщина скончалась от травм в машине скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге 48-летняя женщина умерла в машине скорой помощи после того, как на нее наехал строительный кран. Эта информация 4 августа поступила от отдела пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, все произошло около 9 утра на нерегулируемом переходе, который находится на улице Александровской. Известно, что за рулем спецтехники был 59-летний водитель.

Сотрудники полиции сейчас выясняют причины и детали случившегося.

Напомним, сегодня же в Ростове-на-Дону под колесами самосвала погиб 17-летний юноша. Этот случай также произошел на «зебре».

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