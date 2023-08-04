В Ростове началось строительство областного автовокзала в старом аэропорту

В новом автовокзале появится современный транспортный комплекс с заведениями общепита Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону началось строительство областного автовокзала в старом аэропорту. Об этом сообщили в администрации Пролетарского района.

В новом автовокзале появится современный транспортный комплекс с заведениями общепита, различными магазинами, объекты досуга и зона ожидания рейсов.

- Новый автовокзал, площадь которого составит более 5 тысяч квадратных метров, сможет обслуживать до 12 тысяч пассажиров в сутки. На его территории организуют 8 перронов прибытия и 20 перронов отправления. Открытие автовокзала намечено на конец 2023 года, - сообщили в администрации.

Добраться до вокзала можно на автобусах №№7, 93 и троллейбусом №9. Позже в этот перечень добавят электробусы №88.

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