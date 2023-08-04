В Аксае завершили благоустройство двух общественных территорий раньше срока. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Работы велись на проспекте Ленина №№31,33 и 35 и переулку Парковому, 2. На территориях подрядчики обустроили системы водоснабжения и автополива, также установили освещение и уложили тротуарную плитку. Кроме того, рабочие высадили деревья и кустарники, разбили газоны. Для юных горожан на территории есть детские площадки и комфортные лавочки.

Отметим, что к работам приступили в начале весны. До конца 2023 года необходимо устроить 115 общественных территорий.

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